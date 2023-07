Tradiční traktoriáda v Žebnici na severním Plzeňsku přilákala při svém jubilejním dvacátém ročníku v horkém letním víkendovém dni opět tisíce fanoušků.

Traktoriáda v Žebnici na Plzeňsku | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Traktory byly na trati rozděleny do kategorií. Ty továrně vyrobené dle výkonu do 25 koňských sil a na ty silnější, dále frézy a pracovní čtyřkolky, startovní pole uzavřela zvláštní kategorie traktory Unlimited. Do té patřilo vše vyrobené podomácku. Mezi jednotlivými kategoriemi se představily se svým vloženým závodem mopedy značky Babetta.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavenou zemědělskou techniku nebo vyzkoušet simulovanou nehodu na trenažéru, který posádku otočil hlavou dolů. V provozu byla i velmi oblíbená lanovka, která umožnila nákup a dodávku občerstvení i pro ty diváky, kteří seděli na druhé straně závodní trati.