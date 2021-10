Další trhy, tentokrát martinské, by na plzeňském náměstí Republiky měly začít 2. listopadu, potrvají devět dní. Adventní trhy pak začnou 23. listopadu a zaplní náměstí na celý měsíc. „Plánované akce se budou konat jen v případě, když to dovolí epidemická situace,“ upozornil Procházka.

„Jsou to první letošní trhy, které pořádáme. Naposledy jsme organizovali loňské adventní, pak už se další kvůli koronavirové krizi konat nemohly,“ řekl za organizátory Emil Procházka.

Havelské trhy na plzeňském náměstí Republiky odstartovaly v pondělí 11. října a potrvají do neděle 17. října 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.