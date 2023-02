Studenti mohou své nápad realizovat v coworkingu a sdílených dílnách, v areálu funguje velký multifukční sál, laboratoř virtuální reality, deset metrů hluboká vodní nádrž nebo restaurace s kavárnou. Do prostor TechToweru bude moci nahlédnout i veřejnost.

„Přestavba bývalého pivovaru na technologické centrum je jedním z největších projektů města Plzně. Naším cílem bylo vybudovat špičkové komplexní prostory pro zavedené firmy i začínající studenty, jejichž chytré nápady mohou změnit svět. A přesně takový TechTower je – architektonicky zajímavé místo, které přispěje k lepší budoucnosti. Dlouhodobou vizí města totiž je, aby chytré nápady vznikaly právě v západočeské metropoli,“ uvedl při slavnostním otevření areálu primátor města Plzně Roman Zarzycký.

První zájemci se do TechToweru začali stěhovat už v lednu a kapacita prostor je nyní naplněna z osmdesáti procent. „S dalšími firmami intenzivně jednáme a odhaduji, že do dvou měsíců bychom mohli mít kapacitu zaplněnou ze sta procent,“ říká Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně. Ta se stará o provoz areálu prostřednictvím svého SIT Portu. „Je za námi velký kus práce a musím říct, že jsem s výsledkem opravdu spokojený. TechTower je kus skládačky, který perfektně zapadne do unikátního Plzeňského Inovačního Ekosystému PINE. Skrze něj pracujeme s talenty, technickou komunitou, inovativními podnikateli a vytváříme v západočeské metropoli podmínky pro vědu, výzkum a vznik nových perspektivních pracovních míst,“ dodává Šantora.

Jednou z firem, která v TechToweru našla své sídlo, je společnost CIE Group, jež je evropskou jedničkou ve tvorbě aplikací ve virtuální realitě a s městem Plzní zavedla v roce 2021 ve vybraných základních školách virtuální realitu do výuky. „Před šesti lety, kdy jsme založili společnost, by nikdo z mých kolegů nečekal, že budeme sedět v jedné z nejprestižnějších kanceláří v Plzni a s dalšími technologickými firmami naplňovat naše vize,“ říká ředitel společnosti CIE Group Marek Bárdy.

Do architektonicky zajímavého objektu bude moci nahlédnout i veřejnost. Termíny prohlídek se začnou připravovat hned po nastěhování všech firem do objektu. Už nyní se například plánuje Den otevřených dveří na začátek června, kdy se budou moci lidé podívat do vnitřních prostor v rámci festivalu Inovujeme Plzeň. Ten se v objektu TechToweru ve Sladové ulici v Plzni-Slovanech koná 2.-3. června 2023. Další termíny prohlídek se budou postupně upřesňovat.

S výstavbou Technologického parku TechTower, který získal své jméno podle 32 metrů vysoké pivovarské věže, začala Plzeň v prosinci 2019. Předmětem rozsáhlé přestavby byly zejména dva objekty – ležácké sklepy s vodárenskou věží a bývalá správní vila. Stavba byla zkolaudována na konci minulého roku a vyšla na 780 milionů korun. Město na projekt získalo příspěvek z fondů Evropské unie ve výši 181 milionů korun, a to prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci dotace z Integrovaných teritoriálních investic pro Plzeňskou metropolitní oblast z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.