Srdeční selhání postihne 1 z 5 lidí nad 40 let a patří mezi onemocnění, u kterých je spolupráce pacienta a lékaře zcela klíčová. Důležitá je totiž nejen jeho samotná léčba, ale také režimová opatření, která mají pacienti dodržovat. Jedním z doporučovaných je pohyb. Dodržování pravidelného pohybu může pacientům s chronickým srdečním selháním (a nejen jim) nyní usnadnit nová Srdeční procházková trasa v Plzni, která je ideální právě pro pravidelné zdravotní procházky. Srdeční procházkové trasy jsou veřejnosti k dispozici již v Praze, Olomouci a zanedlouho se přidá i další v Hradci Králové.

Srdeční selhání se může projevit mnoha způsoby najednou, ale třeba i jen jedním příznakem. Nejčastějšími projevy tohoto onemocnění jsou dechové potíže nebo otoky. S otoky se nejběžněji setkáváme v oblastech kotníků, nohou a břicha. Právě na tento příznak poukazují edukační oranžové židle s oteklými kotníky, které pacienti na Srdeční procházkové trase mohou potkat. „Chronické srdeční selhání je onemocnění dlouhodobé, při němž srdce nemá dostatek síly rovnoměrně pumpovat krev do celého těla. Pro zvládání nemoci s cílem dosáhnout spokojeného života jsou zásadní adekvátní léčba a režimová opatření, která my lékaři svým pacientům doporučujeme. Jedním z nich je právě pravidelný přiměřený pohyb, stejně tak důležitými jsou ale i odpočinek, zdravá strava, regulovaný pitný režim šitý na míru každému pacientovi, pravidelné vážení a omezení solení,“ vysvětluje Richard Rokyta, přednosta Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Nová Srdeční procházková trasa v Plzni vznikla pod záštitou Fakultní nemocnice Plzeň a bude vyznačena až do 18. listopadu Na její začátek příchozí upozorní oranžová edukativní židle a informační tabule přibližující problematiku chronického srdečního selhání. Symboly Ruku na srdce na chodnících návštěvníkům ukáží, kudy a kam, a celou okružní procházkou je tak provedou. Plzeňská procházková trasa je dlouhá zhruba 1,5 km a návštěvníkům zabere přibližně 30 minut chůze. Procházka začíná u amfiteátru OC Plzeň Plaza u mostu přes řeku Mži. Její první kroky směřují po mostě přímo do parku (bývalé výstaviště), kdy za skateparkem pokračuje mimo něj směrem k zástavbě. Posléze ulicí Lochotínská až pod most generála Pattona a dále za parkoviště, kde ostře uhýbá doprava na cyklostezku. Před Lochotínskou lávkou se cesta znovu stáčí doprava a táhne se příjemným prostředím podél řeky Mže zpět do parku, tentokrát do jeho pravé části. I přesto, že je trasa značena pouze do 18. listopadu, projít si ji bude možné i kdykoli poté, jen již bez přítomnosti edukativních oranžových židlí a oranžového značení na chodnících.

Vyznačená Srdeční procházková trasa může pacientům pomoci k pravidelnému sledování jejich kondice. Pokud pacient, který využívá trasu k procházkám pravidelně a nikdy mu nedělala problém, začne mít náhle potíž s jejím zvládnutím, a to například tak, že se nadměrně zadýchává a je unavený či se objeví bolesti na hrudníku, ačkoli se tyto obtíže při jiných pravidelných procházkách nedostavovaly, může mu tím tělo naznačovat, že se na jeho zdravotním stavu něco změnilo a je třeba se obrátit na ošetřujícího lékaře.