Sladká krása v Olympii. Milovníci čokolády měli na festivalu z čeho vybírat

/OBRAZEM/ Čokoládový festival přivezl o víkendu do nákupního centra Olympia v Plzni nepřeberné množství čokolády, sladkostí, sladkého i slaného pečiva, čokoládové pivo a také klasické pralinky, čokoládové lanýže, lámanou čokoládu a spoustu dalších laskomin. Už jen při pohledu na to, co vše je možné z čokolády vyrobit, se sbíhaly návštěvníkům sliny.