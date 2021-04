Od 24. března v Plzni funguje takzvaný šatník, kde potřební získají oblečení. Prostory poskytl Domov sv. Zdislavy v Čermákově 29. Příjem oděvů je možný každý pracovní den 14 - 18 h, výdej každou sudou středu 14 - 18 h.

„Zájemci o oblečení se budou muset prokázat potvrzením o hmotné nouzi a rozvodovým rozsudkem o svěření dětí do výhradní péče. Pokud nic takového nemají, budeme požadovat doporučení sociální pracovnice nebo sociální organizace, jejímiž jsou klienty,“ vysvětluje autorka nápadu Markéta Čekanová.

Situace rodičů – samoživitelů oslovuje veřejnost po celé republice, a tak podobné šatníky začínají vznikat i jinde. „Nápad na jeho zřízení nás napadl zhruba ve stejnou dobu, jako Noru Fridrichovou v Praze. A když jsme informaci o tom, že ho chystáme, zveřejnily, ozvala se nám podobná parta žen z Plané, které chtějí pomáhat ve svém okolí. Je úžasné vidět, jak se v této složité době zdola zvedá vlna solidarity,“ dodává Markéta Čekanová.

Lidé, kteří chtějí do šatníku věnovat oděvy, by měli přednostně vybrat kousky jarní a především čisté, nepoškozené a nositelné. Donést by je měli roztříděné v označených taškách nebo krabicích: košile, trička, kalhoty, sukně a podobně. S ohledem na kapacitu prostoru se nepřijímají hračky ani sportovní potřeby.