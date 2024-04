Největší plzeňská pouť u svatého Jiří v Doubravce zahájila o uplynulém víkendu provoz i přes velkou nepřízeň počasí. Nabízí více než 50 atrakcí. Od těch klasických kolotočů a střelnic, až po ty moderní hydraulické, ze kterých se tají dech už na zemi.

Pouť u svatého Jiří v Plzni na Doubravce. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Svézt se na některém z nich nebo si vybrat z pestrého pouťového sortimentu pochutin a zboží v desítkách stánků můžou všichni až do příští neděle. Otevřeno je každý den, od pondělí do čtvrtka vždy od 15 do 21 hodin, v pátek od 15 do 22 hodin a o víkendu od 10 do 22 hodin.