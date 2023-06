Další ročník Basinfirefestu, který se ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku uskutečnil na sklonku minulého týdne, je minulostí. Pojďte se podívat ve velkém fotoohlédnutí z jeho průběhu, jak fanoušky čtyřdenní festival bavil.

Basinfirefest 2023 ve Spáleném Poříčí. | Foto: Deník/Zdeněk Sequens

Fanoušky pobavili jak Butcher Babies s dvěma frontmankami Heidi Shepherd a Carlou Harvey, tak i klasici metalové scény jako například Airbourne, Tankard, Paradise Lost nebo Pro-Pain a další. Zaujal i Ville Valo, který připomněl také svoje hity z doby, kdy zpíval ve skupině HIM. Úspěch měly také nadupané koncerty Vended, Redzed či v úplném závěru Fever 333.

Příští ročník se bude konat opět od čtvrtka, tentokrát ale jen do soboty, a to od 20. června do 22. června 2024.