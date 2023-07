OBRAZEM: Na Plzeňskou pivní míli si na stadionu ve Skvrňanech troufly i ženy

Plzeňská pivní míle – to je název závodu, při kterém nejde jen o to v co nejkratším čase zaběhnout daný úsek, ale je potřeba při tom zvládnout vypít i stanovený počet piv.

Plzeňská pivní míle | Video: Deník/Filip Nekola