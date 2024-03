OBRAZEM: Děti v Plzni opět soutěží o postup do finále na stadionu ve Skvrňanech

Téměř 1300 předškolních dětí je od 11. do 20. března 2024 v Plzni zapojeno do kvalifikačních kol Sportovních her mateřských škol. Ty probíhají v městských obvodech 1 až 4. Akci, spojující soutěžního ducha s radostí z pohybu, připravuje Nadace sportující mládeže a město Plzeň.

Předškoláci se v těchto dnech svými výkony kvalifikují na velké plzeňské finále Sportovních her mateřských škol, které se uskuteční v červnu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ