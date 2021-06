Silničáři začali mezi Holýšovem a Ohučovem pracovat v pondělí. V současnosti komunikaci frézují, pak položí dvě nové vrstvy asfaltu. „Provoz v úseku, který je dlouhý asi jeden a půl kilometru, je omezený a na místě ho řídí naši pracovníci,“ uvedl za dodavatelskou firmu Eurovia provozně-obchodní náměstek Antonín Navrátil.

Zároveň vybídl všechny motoristy k opatrnosti. Už v pondělí se na místě stala dopravní nehoda. Dvaadvacetiletá řidička osobního automobilu Škoda Fabia směřovala z Ohučova do Holýšova. Během cesty si ale nevšimla, že dělníci tady frézují vozovku. „Lekla se a strhla řízení do protisměru. Pak dostala smyk, skončila v příkopu, kde se auto převrátilo na bok,“ popsala událost domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že šoférka utrpěla lehké zranění. Stejně skončil i její osmadvacetiletý spolujezdec. Třetí člen posádky vyvázl bez zranění. Způsobená škoda činí 30 tisíc korun.

Práce v uvedeném úseku vyjdou na přibližně čtyři miliony korun a potrvají nejpozději do konce příštího týdne. Není to ovšem jediná komplikace na hlavním tahu z Plzně do chodské metropole. Omezená je rovněž doprava v Semošicích, kde dělníci budují kanalizaci a vodovod.