„Na východě Čech nás zastupovali David Cajthaml s bývalým starostou Josefem Strakou a za Letecký historický klub Plzeň jel Václav Toman,“ uvedl představitel Břas Miroslav Kroc. Mezi zastávkami nechyběl Bohdašín, odkud radista odvysílal poslední depeši do Anglie. V Končinách, kde Potůček našel útočiště, pak vystoupil poslední žijící pamětník událostí z roku 1942 Antonín Burdych. Z jeho rodiny zůstali naživu jen on a bratr Vladimír, ostatní byli popraveni.

„Po obsazení Československa se Jiří Potůček dostal přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii do Francie. V červnu 1940 byl evakuován do Británie,“ přiblížil Kroc vojákovu pouť. Jako radista výsadku Silver A operoval Potůček od konce roku 1941 do června 1942 na českém území. Po atentátu na Heydricha se skrýval, začátkem července ho zastřelil u Pardubic protektorátní četník.