Obnova Zátiší začíná, domy jdou k zemi

Revitalizace Zátiší v Plzni-Skvrňanech odstartovala. Celkem 23 chátrajících bytových domů, vystavěných na počátku 50. let minulého století, které se nyní začínají bourat, by mělo do září roku 2022 nahradit 18 domů se 183 městskými byty určenými pro seniory, hendikepované občany nebo mladé rodiny.

Demolice starých domů. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ