Putoval po Španělsku, Sahaře, Benátkách, Temešváru nebo New Yorku. To vše na Simsonu a bez opuštění českých hranic.

Na svých cestách „Kolem světa“ navštívil Tomáš Zábranský z Ejpovic (na snímku) například Španělsko, Benátky, Černou Horu, Mexiko nebo Uhersko. Jezdil vždy sám, na padesátce Simsonu. Foto: archiv Tomáše Zábranského | Foto: Foto: archiv Tomáše Zábranského

K objevování míst v Česku, jejichž názvy se shodují se světovými městy, zeměmi nebo oblastmi, dovedla Tomáše Zábranského z Ejpovic současná koronavirová situace. „Dceři bylo letos osm let a chtěla vidět moře, tak jsem se rozhodl ji tam vzít. I proto, že jsme spolu za čtyři roky konečně naplnili prasátko, tak aby viděla, že to k něčemu bylo. Vybrali jsme si hotel ve Španělsku. V lednu jsme zaplatili zálohu a těšili se. Kvůli covidu však k doplacení nedošlo. Přemýšlel jsem, jak z toho ven, a tehdy jsem si vzpomněl, že jsem pár let jezdil do práce kolem cedule Španělsko. Protože je to kousek, tak jsem tam dceru vzal a uvědomil si, že jsem dříve jezdil i přes Temešvár a Mnichov,“ vypráví Zábranský s tím, že tak celý jeho cestovatelský příběh začal.