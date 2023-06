Řidič autobusu, v němž cestovalo více než deset lidí, zkolaboval během jízdy ve Šťáhlavech na Plzeňsku a neovládané vozidlo demolovalo, co se dalo. Jeden z cestujících, osmnáctiletý plzeňský středoškolák Matyáš Diba, ale pohotově zareagoval, chopil se volantu a dokázal autobus zastavit a zabránit tak neštěstí. Matyáše Dibu za jeho čin již ocenilo vedení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň, kterou navštěvuje, a teď obdržel i ocenění Gentleman silnic.

Zleva Václav Kouba (vedoucí odboru služby dopravní policie KŘP Plzeňského k.), Karel Machulda (ředitel Městského ředitelství policie Plzeň), oceňovaný Matyáš Diba, Jan Marek (ředitel projektu Gentleman silnic). | Foto: Generali Česká pojišťovna

Bylo úterý 27. prosince 2022, když se Matyáš Diba vracel autobusem domů z rodinné chaty. „Na zastávce ve Šťáhlavech najednou vydal řidič podivný zvuk, začal se klepat, dostal křeč a zapřel se nohou o plyn. Pak ztuhl, přestal vnímat a padl na levé boční okno,“ popsal dění Diba. Přispěchal k řidiči a pokoušel se mu marně sundat nohu z plynu. Autobus narazil do osobního vozidla, ve kterém cestoval manželský pár společně se třemi dětmi. Rodina naštěstí utrpěla jen lehká zranění.

Autobus následně narazil do sloupu a začal couvat. Řidič stále nereagoval, a tak se volantu ujal Matyáš. Stočil ho tak, aby vozidlo sjelo ke kraji silnice. Zde se konečně zastavilo, a to příhodně o autobusovou zastávku. Poté se středoškolák snažil řidiče autobusu vyprostit z kabiny, sám na to ale nestačil. Otevřel mechanicky dveře a zvenku přispěchali na pomoc dva další muži. Následně šel otevřít i zadní dveře, aby z autobusu mohli vystoupit otřesení cestující. „Všechno se seběhlo strašně rychle. Pomohl jsem jedné paní ven a pak už jen seděl a čekal. Byl jsem z toho takový vykulený,” přiznal Diba.

Hned po činu ocenili jeho pohotovost ve škole. „Setkal jsem se s ním hned poté, co tento odvážný čin udělal. A musím říci, že mě zaujalo, že on to bral jako samozřejmost, s pokorou. Říkal, že takto by se zachoval každý. U nás dostal ocenění a navrhli jsme ho i na Cenu hejtmana Plzeňského kraje,“ řekl Deníku ředitel VOŠ a SPŠE Vlastimil Volák.

Na malé slavnosti, kde v pondělí přebral Diba cenu Gentleman silnic, ocenili mladíkovu pohotovost i policisté. „Pan Diba svou všímavostí a pohotovou reakcí zabránil závažnějším následkům dopravní nehody. Zaslouží si velké poděkování, protože díky němu nedošlo k tragédii,” uvedl ředitel Městského ředitelství policie Plzeň Karel Machulda s tím, že ne vždy končí podobné situace šťastně. „Záchrana je obzvláště obdivuhodná i s ohledem na to, že si mladík s čerstvým řidičákem v kapse musel rovnou troufnout na řízení autobusu. Situaci zvládl opravdu bravurně,“ přidal vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Václav Kouba.

Poklonu mu složil i Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic. „Po delší době můžeme znovu i mezi náctiletými ocenit někoho, kdo věnoval pozornost svému okolí a byl ochotný pomoci druhým v nouzi,” uvedl Marek.

Matyáš Diba je v Plzeňském kraji šestnáctým oceněným, jenž z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR převzal titul Gentleman silnic.