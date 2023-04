„Dnes mám tu čest předat Vám významné ocenění a moc si toho vážím.“ Tato slova z úst velitele Městské policie Plzeň Petra Nováčka uslyšel na slavnostním oceňování strážníků a zaměstnanců městské policie strážník Miroslav Veverka. Spolu se svým kolegou Jindřichem Březinou vykonávali v červnu loňského roku běžnou hlídkovou činnost na Klatovské třídě.

Slavnostní oceňování strážníků Městské policie na plzeňské radnici | Video: Deník/Pavel Bouda

„Náhle jsme zahlédli na tramvajové zastávce U Práce hlouček lidí, ze kterého na nás někdo mával. Zatímco kolega odstavoval služební vozidlo, běžel jsem tam a uviděl na zemi ležet staršího pána,“ popisuje dramatickou situaci Miroslav Veverka. Strážníci městské policie jsou sice na takové situace školení, ale v tu chvíli se mladému strážníkovi hodilo i jeho předchozí odborné zdravotnické vzdělání. „Zjistil jsem, že pán nemá hmatatelný pulz, nedýchá a jen lapavě vdechuje. Začal jsem tedy s resuscitací a kolega zatím přivolal záchranné složky. Prováděli jsme pak střídavě srdeční masáž až do jejich příjezdu. Netrvalo to myslím ani pět minut. Ještě jsme jim poté dál pomáhali s oživováním, dokud se mu neobnovily životní funkce,“ vzpomíná Veverka. Sanitka pak pána odvezla do lochotínské nemocnice na kardiologii, kde si jej už převzali do péče zdravotníci. Tamní lékař pak konstatoval, že srdeční masáž byla provedena natolik dobře a včas, že pacientovi zachránila život.

Ale nebyla to první záchrana života, kterou má Miroslav Veverka na svědomí. U městské policie je už sedmým rokem a podobná situace ho potkala už třetí den jeho služby. „To bylo v roce 2016. U Privamedu jsme oživovali ještě s kolegy z Policie ČR pána s plicní embolií. Naštěstí také úspěšně,“ vzpomíná na své začátky u policie.

Někdy ale je i velká snaha o záchranu života marná. To mladý strážník už také zažil. „Bohužel. Jednou to bylo na Borských polích, podruhé na fotbale. Tam už jsme nedokázali pomoci,“ říká smutně.

Miroslav Veverka už má ale i ocenění za mimořádný čin z roku 2017. „Tehdy na Lochotíně došlo k havárii, kdy sanitka vyjížděla ze stanice v Aleji Svobody a jiné auto ji trefilo. Spadla na bok a my jsme z ní s kolegou vytahovali záchranáře. Aby toho nebylo málo, v loňském roce obdržel Miroslav Veverka i plaketu primátora města Plzně. „Tam šlo o požár, konkrétně ve Skupově ulici. Kolegyně si všimla kouře, stoupajícího z okna bytu. Snažili jsme se požár najít, evakuovali jsme vchod toho domu a nakonec v jednom z bytů ohnisko požáru našli. Paní z toho bytu, kde hořelo, jsme nakonec včas vyvedli.“

Paradoxně už od mala se chtěl stát Miroslav Veverka hasičem. Je vystudovaný zdravotník a policistou původně nikdy být nechtěl. „Pak mě ale tahle práce oslovila a už ji dělám sedmým rokem,“ usmívá se.

Spolu s Miroslavem Veverkou převzalo ocenění za vykonané mimořádné činy, záchranu životů, statečnost a věrnost Městské policii Plzeň v minulém týdnu dalších 23 strážníků a zaměstnanců Městské policie Plzeň.

„Je mi velkou ctí poděkovat nejen všem oceněným strážníkům za jejich práci, ale i ostatním zaměstnancům městské policie. Bez jejich fungování si nedokážu život v Plzni představit,“ řekl na slavnostní akci primátor Plzně Roman Zarzycký.