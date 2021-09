Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni bude od příštího roku schopna přijmout více studentů všeobecného lékařství. Díky nové větší budově kampusu, ve kterém se budou studenti od podzimu 2022 vyučovat, bude fakulta schopna vzít o deset až patnáct procent více uchazečů. Informoval o tom děkan Jindřich Fínek.

Na všeobecné lékařství fakulta letos přijala 318 studentů. „Doufejme, že i absolventů. Je totiž důležité zmínit, že fakultu v dobrém případě absolvuje sedmdesát pět až osmdesát procent z přijatých,“ řekl Fínek.

Kapacitu začala plzeňská medicína navyšovat už před dvěma lety. „Jsme ale z kapacitních důvodů omezeni, například lůžkovými zařízeními a velikostí kroužků, kde může být jen osmnáct studentů, aby měli individuální přístup,“ uvedl děkan.

Upozornil ale, že do tří stovek přijatých nejsou započítáni medici studují v anglickém jazyce.

Studentů stomatologie bylo letos do prvních ročníků přijato 54, navýšení v dalších letech ale zatím univerzita v Plzni neplánuje.

„U stomatologů jsme striktně limitováni fantomárnami (učebny, ve kterých na simulátorech budoucí stomatologové získávají praktické dovednosti – pozn. red.). Také je velice složité najít stomatologa, který bude mediky vyučovat,“ vysvětlil Fínek.

Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy je zájem o medicínu stabilně velký, zhruba pětkrát až šestkrát větší než počet přijímaných studentů. „Co ale rovněž pozorujeme je fakt, že významně roste zájem o nelékařské obory, které na univerzitě na jiných fakultách vyučujeme. Také stoupá zájem o obory učitelské,“ sdělil rektor s tím, že budoucí zdravotní sestry či laboranty láká zejména platové ohodnocení a jistota. „Je to taktéž práce významná pro společnost, což se prokázalo v minulých měsících,“ poznamenal Zima.

KONKURUJÍ V ZAHRANIČÍ

Zima také uvedl, že jen minimum absolventů lékařské fakulty odchází do zahraničí. „Je to věc, o které se často diskutuje, nicméně musím říci, že počty odchozích nejsou nijak dramatické. My jako učitelé jsme na tyto absolventi pyšní, protože je vidět, že jsou konkurenceschopní od Kanady, přes Ameriku až po země západní Evropy,“ uzavřel.