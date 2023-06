Šestadvacet zahrad a parků v Plzeňském kraji může veřejnost navštívit o nadcházejícím Víkendu otevřených zahrad.

V Luftově zahradě roste množství vzácných i exotických dřevin, její součástí jsou dva zahradní domky. Z původní koncepce zahrady se dochovaly dva rybníčky s drobnou vodotečí, zbytky sochařské výzdoby a zahradní keramiky. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Připraveny v nich budou různé akce od komentovaných prohlídek, přes výstavy, přednášky až po komponované pořady a vystoupení pro děti. Přístupné budou také tři zahrady, které patří pod Správu veřejného statku města Plzně.

„Lidé budou moci druhý červnový víkend navštívit Luftovu zahradu v Doudlevcích nedaleko Tyršova mostu, dále takzvanou vodní zahradu u budovy Rybárny na hrázi Velkého boleveckého rybníka a Arboretum Sofronka v Bolevci. Návštěvníci se na všech těchto místech budou moci setkat s lidmi, kteří o tyto zahrady pečují a znají jejich historii. Mohou si s nimi popovídat třeba při komentovaných prohlídkách či besedách. A připraven je i program pro děti. Například v Arboretu Sofronka se mohou vydat po stopách včelky Medulinky, u vodní zahrady se konají drátenické dílničky a samy děti – žáci ZUŠ Chválenická – pro návštěvníky této vodní zahrady připravily komponovaný program,“ pozval na Víkend otevřených zahrad náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně.

Luftova zahrada bude otevřena po oba dny od 9 do 18 hodin. Konají se v ní komentované prohlídky vždy od 10 a 14 hodin. Ke zhlédnutí bude také výstava obrazů výtvarníka Josefa Černého a součástí Víkendu otevřených zahrad bude v Luftově zahradě také vystoupení hudebníka Míry Kunze.

Arboretum Sofronka se otevře vždy od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky s odborným dendrologickým výkladem Jana Kaňáka, bývalého dlouholetého vedoucího Sofronky, jsou na programu po oba dny v 11 a 15 hodin v dolní části arboreta. V sobotu i v neděli je v programové nabídce také exkurze s krmením daňků v horní části areálu, a to od 12 a 16 hodin. V sobotu ve 14 hodin se zájemci mohou vydat do přilehlého městského lesa na vycházku s odborným výkladem lesníka Milana Sekáče. Individuálně je možné projít si naučnou stezku o borovicích či si prohlédnout výstavku přírodnin. Připraven je i další doprovodný program pro děti. Návštěvníci si také mohou zakoupit sazenice a okrasné dřeviny.

Součástí Víkendu otevřených zahrad jsou v Arboretu Sofronka také Včelí dny v režii Českého svazu včelařů.

Výukový areál na hrázi Velkého boleveckého rybníka (vodní zahradu u Rybárny) mohou lidé navštívit od 9 do 16 hodin. V sobotu od 9.30 hodin a v neděli od 10 hodin se konají například komentované prohlídky s botaničkou Zdeňkou Chocholouškovou, která zároveň bude po oba dny od 13 hodin besedovat o léčivých bylinách. V sobotu i v neděli je od 14 hodin připravené komponované vystoupení žáků ZUŠ Chválenická.

Na Plzeňsku se také otevřou například farní zahrada na Prusinách v Nebílovech, klášterní zahrada na Jiráskově náměstí v Plzni, zahrada manželů Svobodových Vidžín, Hruškova meditační zahrada v Plzni, zahrada Mezigeneračního centra Totem v Těšínské ulici v Plzni, park Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, zahrada Na Roubence v Tymákově a další. Seznam všech otevřených míst a program najdou zájemci na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz.