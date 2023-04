Česká pošta zveřejnila seznam poboček, které se od 1. července zavřou. Na Plzeňsku se to dotkne celkem třinácti pošt, dvanáct jich je přímo v Plzni a jedna v Chotíkově. Starosta ÚMO Plzeň 3 David Procházka nechápe hlavně zručení pošty na sídlišti Skvrňany.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Zimová

V Plzeňském kraji bude zrušeno celkem dvaadvacet poboček, například v Klatovech zůstane ze čtyř jediná. Bez pošty se budou muset na Plzeňsku od léta obejít třeba v plzeňských částech Skvrňany a Vinice. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.

Pobočky, které mají být zavřeny: Plzeň 4 (Škroupova 5), Plzeň 5 (Doudlevecká 13), Plzeň 7 (Francouzská 63), Plzeň 9 (Písecká 1), Plzeň 10 (Brněnská 24), Plzeň 11 (Kaznějovská 43), Plzeň 13 (V Bezovce 2), Plzeň 17 (Nepomucká 37), Plzeň 18 (Macháčkova 22), Plzeň 19 (Habrmannovo náměstí 20), Plzeň 24 (Chotíkov 385), Plzeň 26 (Skladová 4a), Plzeň 27 (Železniční 1).

„Rušení poboček České pošty je další faul na české občany. Vláda bohužel opět rozhodla o nás bez nás. V tuto chvíli mohu potvrdit, že v Plzni má být zrušeno třináct poboček, a to pravděpodobně k poslednímu dni v červnu. Osobně vůbec nerozumím tomu, jak byl tento seznam vytvořen. Už teď je patrné, že to bude řadě Plzeňanů značně komplikovat život. Situaci dál řešíme a jednáme. Slibuji všem Plzeňanům, že je budeme o vývoji jednání průběžně informovat,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Dnes jsem na semináři k reorganizaci České pošty. Nejde jen o počet poboček nebo zaměstnanců, ale hlavně o to, aby zůstala zachována úroveň služeb pro občany. To je to nejdůležitější!" napsal na sociální sítě hejtman Rudolf Špoták. Po dohodě s plzeňským primátorem svolal jednání všech starostů, kterých se rušení poboček České pošty v Plzeňském kraji týká.

Hodně ostře se ke zrušení pošty na Skvrňanech vyjádřil na Facebooku starosta třetího městského obvodu David Procházka: „Asi nikdy jsem tu nebyl sprostej, ale níže uvedený dopis mi fakt nadzvedl… Jako Davida i jako starostu… Se fakt posr..li, navrhnout zrušení pošty na velkém sídlišti plném seniorů.“

Za zachování pobočky chce třetí obvod v čele s Procházkou bojovat. „Přestože mne mrzí uzavření všech poboček, tak zásadně nesouhlasím zejména s uzavřením pobočky České pošty číslo 18 v Macháčkově ulici v plzeňských Skvrňanech,“ uvedl David Procházka v tiskové zprávě s tím, že tato pobočka poskytuje služby pro cca 14 tisíc obyvatel žijících v městských částech Skvrňany a Nová hospoda.

Lidé už se ozývají

Uzavření této pobočky postihne zejména seniory a rodiny s malými dětmi, tyto skupiny tvoří většinu obyvatel sídliště. Zrušení této pobočky tak znamená zhoršení dostupnosti služeb pro čtvrtinu obyvatel Městského obvodu Plzeň 3. „Z těchto důvodů nesouhlasím s uzavřením pobočky pošty číslo 18 a budu iniciovat jednak přijetí usnesení Zastupitelstva a Rady Městského obvodu Plzeň 3, dále zašlu podnět Primátorovi města Plzně s nesouhlasným stanoviskem k uzavření pobočky a také vyvolám jednání s odpovědnými zástupci České pošty, kde je budu informovat o nesprávnosti jejich rozhodnutí,“ říká David Procházka.

Starosta občany, kteří s uzavřením této pobočky nesouhlasí, vyzývá k vyjádření. To mohou zaslat nebo donést osobně na recepci Úřadu MO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7/9, Plzeň. Využít mohou také k tomuto účelu speciálně zřízenou adresu rusenipostMO3@plzen.eu. „Věřím, že pokud bude hlas občanů dostatečně silný, začne nás vedení České pošty konečně brát jako partnery a některé pobočky ubráníme,“ dodává starosta.

Přímo k rukám starosty už nyní míří žádosti o zachování skvrňanské pobočky. „Doufám, že zabojujete za obyvatele Skvrňan a nenecháte zavřít zdejší poštu, která má spolu s dalšími padnout v rámci zeštíhlování České pošty. Neumím si to vůbec představit, její služby využívám setrvale a zřejmě nejen já, prakticky se nestane, aby tam nebyla fronta, a teď máme jezdit s balíky nebo pro ně, pro každý doporučený dopis, tramvají až někam do města, na hlavní poštu? Chápu, že je nutné něco zrušit, ale zrovna tak využívanou pobočku na relativně velkém sídlišti?" napsala například Veronika Dvořáková.

Problémy očekává i Plzeňanka Marie, té se dotkne zrušení pošty na Habrmannově náměstí na Doubravce, kterou má jen tři minuty chůze od svého bytu. „K nám jsem si došla pěšky, na tu druhou na Masarykově náměstí to mám dvě zastávky trolejbusem, což není tak hrozné. Ale už teď se děsím front, co tam budou. Otvírací dobu před časem pošta hodně omezila, takže je tam vždycky hodně lidí. Když tam teď přibudeme my, co jsme doteď chodili na Habrmannovo náměstí, bude to horší než kdysi fronta na banány,“ myslí si seniorka, která na poštu chodí nejen pro důchod, ale také si tu vyzvedává balíčky z eshopů, které jí vnoučata pravidelně objednávají.

Kraj a Plzeň sjednocují slevy na jízdném, platit budou i pro jednotlivé jízdenky

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Pošta nebude zavírat pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce poboče nedotkne pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. „Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu,“ poznamenal tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

VIDEO: Podívejte se, jak bude vypadat provoz na křižovatce U Makra

Posledním dnem, kdy budou zavírané pobočky otevřeny pro veřejnost, bude pátek 30. června, a to z provozních důvodů pouze jednu hodinu.

Redukce byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, podle nové legislativy nemusí obec s počtem obyvatel nad 2500 mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. „Konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou např. bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD," dodal Vitík.

Jednou z příčin uzavírání poboček je i dlouhodobě klesající trend v poptávce po tradičních poštovních službách. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %, hlavně vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.