Do uzavřených částí bude povolen vjezd pouze vozům MHD, cyklistům, taxi, vozidlům IZS, zásobování a místní obsluze. Opatření v únoru schválilo zastupitelstvo města, jeho cílem je zklidnění dopravy v centru města. Změna umožní zkvalitnit veřejný prostor a vysázet stromy.

„Americká si to zaslouží. Lokalitě se uleví a my díky tomu začneme s její proměnou na hlavní městskou obchodní třídu. Zklidnění nám umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit zeleň,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Řidiči by po uzavření Americké měli začít více využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. Co se týká Americké, ta zůstane motoristům přístupná pouze ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné pokračovat do Prokopovy ulice.

„Dopravní modely ukazují, že změna organizace dopravy motoristům žádné velké potíže nepřinese, ulice U Trati i kolem Rychtářky mají dostatečnou kapacitu. Vnitřnímu městskému okruhu navíc brzy odlehčí nové kilometry západního a východního okruhu,“ doplnil Michal Vozobule.

Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřejného statku města Plzně nedojde k tomu, že by se auta v centru jen přesunula z jedné ulice do druhé, ale po městě se rozptýlí. „Opatření počítá s tím, že řidiči využijí větší množství různých jiných tras,“ uvedl už dříve Vohradský.

Z frekventované třídy zmizí po jejím uzavření téměř 15 000 aut, která jí denně projedou. Uzavírka tedy uleví především vozům MHD, které zde za plného provozu nabírají značné zpoždění.