Kandidát ODS pozici senátora obhajuje a získal 34,93 procent hlasů. Ve druhém kole se utká s kandidátem Pirátů Danielem Kůsem s 21,33 procenty.

„Samozřejmě jsem s výsledkem spokojený a jsem velice rád, že ve druhém kole budu mít soupeře z demokratické strany. Co se týká volební strategie, nic měnit nebudu, budu dál razit, co doposud,“ řekl Aschenbrenner.

„K úspěchu v prvním kole mě podle mého názoru posunula dobrá internetová kampaň, v tomto prostředí se Piráti umějí pohybovat. A vedle toho mají také jedno obrovské plus – nadšení a podporu dobrovolníků i registrovaných členů. Pokud bych uspěl v druhém kole, chtěl bych funkci senátora vykonávat na plný úvazek, nekumulovat funkce. A rád bych také zřídil pro voliče senátorskou kancelář, kde by se mnou mohli komunikovat,“ uvedl po postupu do druhého kola Daniel Kůs.