Starosta Doubravky Tomáš Soukup Deníku řekl, že již se dvěma zájemci jednali. „Oni už se dokonce i spojili s vlastníky, kterým rozhledna patří. Vidím to pozitivně a věřím, že se rozhledna na jaře otevře. Rád bych upozornil, že to není konec Chlumu,“ poznamenal Soukup.

Zapálil kamaráda ve vlaku a těžce ho zranil, soud mu dal podmínku

Čtvrtý plzeňský obvod, na jehož území se turisty často vyhledávaný cíl nachází, rozhodně chce oblast oživit a vytvořit z ní místo, které se stane ještě vyhledávanějším a bude vhodné k zábavě i posezení. „V první řadě velmi děkuji panu Svobodovi, že s Klubem českých turistů posledních deset let místo táhli. Je mi líto, že odchází. Nicméně určitě nechceme, aby Chlum usnul. Do budoucna s ním máme velké plány. Stále připravujeme vybudování nové chaty. Ale do doby, než se podaří vyřešit územní plán a všechny další náležitosti, chceme aby žil,“ zmínil starosta. S novým provozovatelem by se rádi domluvili na pořádání různých událostí, ať už tu budou vánoční akce, pochody, zpívané či opékání buřtů.

Rozhlednu, postavenou v roce 1929, měl klub pronajatou od soukromého majitele. Václav Svoboda ji převzal v roce 2010. „Skončit jsem se rozhodl z pracovních a rodinných důvodů. Ústřední roli hraje čas. Už ho není tolik, abych se stihl věnovat práci, rodině a rozumně zajišťoval provoz a papírování,“ řekl Deníku Svoboda.

FOTO, VIDEO: Po 15 letech končí v centru legendární cukrárna Beruška

Studii, jak by se měl prostor na vrchu Chlum během příštích let proměnit, představil obvod již v loňském roce. „Chlum je vedle Radyně a Krkavce jedním z významných symbolů okolí našeho města. Od pamětníků často slýchávám, jaké to bylo příjemné místo s turistickou chatou a sálem, kde se od nepaměti tancovalo. Chceme mu proto vrátit zašlou slávu, kterou si podle nás Chlum rozhodně zaslouží,“ řekl dříve Deníku místostarosta čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr.