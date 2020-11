V Plzni už pětadvacet let provozuje bývalou městskou nemocnici v Kotíkovské ulici a také Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici v Rakovníku a polikliniku v Plzni Doubravce. "Vyvolávací cena Polikliniky na Slovanech byla v aukci 69 milionů korun a získali jsme ji za téměř dvojnásobek," uvádí Miroslav Mach, předseda představenstva společnosti Kopeckého pramen. Dodává, že pokud zastupitelstvo prodej schválí, novým vlastníkem se stane dlouhodobě osvědčený provozovatel zdravotnických zařízení. "Jsme firma, která zdravotnictví dlouhodobě rozvíjí a nejinak tomu bude i na Slovanech," konstatoval Miroslav Mach.

O prodeji ve veřejné soutěži rozhodla většina zastupitelů Plzně s podmínkou, že nový majitel musí v objektu po dobu minimálně 15 let zachovat zdravotnické služby, archiv a dá za ni nejvíc. „Vítězná cena převýšila naše očekávání,“ uvedl po výběrovém řízení radní pro nakládání s majetkem města Plzně David Šlouf. „Kopeckého pramen dal nejlepší cenu, zavázal se, že po dobu sedmi let do objektu investuje 25 milionů korun. Po dobu minimálně 15 let na poliklinice udrží služby ve stejném rozsahu jako dosud. Převezme také veškeré povinnosti a práva, které má město k současnému nájemci, a splní všechny ostatní podmínky, “ řekl tehdy radní. Současný nájemce má smlouvu ještě na čtyři roky a nájemné činí čtyři miliony ročně.



Miroslav Mach uvedl, že se Kopeckého Pramen s nájemcem a nynějším provozovatelem polikliniky dohodne, zda rekonstrukci za minimálně 25 milionů korun udělá během jejich smlouvy nebo až po jejím ukončení. "A to tak, aby všichni lékaři, respektive nájemníci mohli během ní i po ní zůstat,“ zdůraznil Miroslav Mach.