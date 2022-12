Během letošních vánočních svátků se na hrad Radyně po covidové pauze vrátí oblíbená akce. „Vánoční Radyni plánujeme na 25., 26. prosince. Vánočně vyzdobíme prostor hradu a oblékneme se do kostýmů z dob Karla IV.,“ popsala předsedkyně spolku Jitka Sutnarová s tím, že během podávání svařáku budou společně s členy sdružení vyprávět pověsti o Radoušovi.

Spolku se mimo jiné před pár lety podařilo upravit prostor v okolí studánky u železničního viaduktu. „Studánku jsme sami opravili. Umístili jsme tam posezení, vodníka, vílu. A vymysleli pro děti pohádku,“ doplnila Sutnarová. Letos v blízkosti Radyně vznikla nová naučná stezka s QR kódy. Příští rok se modernizace a oprav dočká naučná kupecká stezka, kterou spolek vybudoval před deseti lety. Předloni vydal občanský spolek za finanční podpory Plzeňského kraje publikaci 100 let hradu Radyně ve správě města a státu. „Bylo to k výročí sta let, kdy město Starý Plzenec od Arnošta z Valdštejna Radyni koupilo,“ řekla Sutnarová s tím, že kniha se zabývá nejen založením spolku, ale také historií a vývojem hradu a jeho okolí. Spolek by dle slov Jitky Sutnarové rád přivítal nové členy.