O gigafactory se rozhodne do konce roku. Plzeň vzkázala, že továrnu nepodporuje

Rozhodnutí, zda na letišti v Líních u Plzně bude chtít Volkswagen postavit obří továrnu na výrobu baterií do elektromobilů, by měl německý koncern učinit do konce letošního roku.

Více než pět desítek letadel, vrtulníků a kluzáků, které jsou na letišti v Líních provozovány, přistavili na stojánku letiště jejich provozovatelé, piloti a nadšenci do létání na důkaz toho, že je na letišti provoz a slouží stále k leteckým činnostem. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ