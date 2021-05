Městský obvod v březnu vyzval k všechny, kteří mají chuť se do kontroly hřišť zapojit, aby se přihlásili. Vybráno bylo pět dobrovolníků a jeden koordinátor, kteří od pondělí 26. dubna už začali kontrolovat dětská hřiště pomocí detektoru kovu.

„Hledali jsme náhradu za pana Josefa Chybu, který pro nás kontrolu hřišť zajišťoval skvěle několik let a nyní se rozhodl odejít do důchodu. Oslovili jsme proto dobrovolníky, které by tahle práce bavila a mají chuť se starat o hřiště ve svém okolí,“ vysvětluje starosta centrálního městského obvodu David Procházka a dodává, že panu Chybovi patří za jeho práci veliké díky.

Mezi pěti dobrovolníky je například také David Mytiska, který má práci s detektorem kovu jako koníček ve volném čase. „Je to můj velký koníček a říkal jsem si, proč bych nemohl pomoci. Nezabere to moc času a je to pro bezpečnost dětí a rodičů na hřištích,“ říká Mytiska a dodává: „Dostal jsem na starost hřiště kolem Štruncových sadů a jsem za to moc rád, protože jsem velký fanoušek Viktorky, tak budu i v prostředí, které je mi blízké.“

Tým dobrovolníků koordinuje Pavel Šefl, který v minulosti působil jako ředitel borské věznice. „Už ráno jsem byl zkontrolovat hřiště na Hvězdě a rodiče tam měli obavu, že děti při kontrole vyženu z hřiště. Tak jsem s nimi uspořádal hru na hledání pokladu a užili jsme si to všichni,“ popisuje s úsměvem jednu z prvních kontrol Pavel Šefl.

Na území městského obvodu Plzeň 3 je zhruba stovka dětských hřišť, která budou nyní pod dozorem celkem šesti kontrolorů. Centrální městský obvod je jedním z mála, který zajišťuje pravidelné kontroly hřišť pomocí detektoru kovu.

„Všem dobrovolníkům patří můj velký dík. Pracují s vlastními detektory ve svém volném čase, což velmi oceňuji. Věřím, že nám nastavená spolupráce bude fungovat a dětská hřiště budou pro rodiče a jejich děti bezpečným místem pro trávení volného času,“ uzavírá David Procházka.