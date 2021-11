Animánička 2021 pro vítěze Festivalu Animánie.Zdroj: archiv festivaluDo soutěže se letos přihlásilo rekordních 700 animovaných snímků, které vytvořily děti a dětské kolektivy z celého světa. Programová rada z nich vybrala na 150 filmů z celkem 33 zemí. „Původně jsme měli dokonce zástupce 34 zemí, jeden snímek, který shodou okolností reprezentoval jednu zemi, jsme ale museli z technických důvodů vyřadit,“ upřesnil ředitel Festivalu Animánie Jan Příhoda.

Animované filmy dětí a mladých tvůrců do 26 let se utkají v několika kategoriích o festivalové ceny Animáničky. Ceny mají každý rok novou podobu a v posledních letech jsou jejich autory studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Letošní návrh je dílem Markéty Vančurové a její Animáničku doprovází motto „Chytni vítr dobrejch nápadů a roztoč kola talentu“. Všechny soutěžní snímky bude možné zhlédnout také ve videotéce, do níž je možné se zdarma registrovat na festival-animanie.cz.

Po loňském on-line ročníku, kdy pandemie znemožnila setkávání a sdílení zkušeností, se letos na festival vrací workshopy a animátorské polepšovny. Zájemci o animaci si mohou pod vedením lektorů spolku Animánie vyzkoušet různé nízkorozpočtové techniky - třeba jak vytvořit ve filmu vodu či vítr, nebo perspektivní triky, které používal Karel Zeman. Masterclass Diany Cam Van Nguyen se zaměří na animovaný dokument a sobotní Tajná dílna chystá pro účastníky překvapení.

Polepšovna pod vedením výtvarnice a designérky počítačových her Tery Šedové poradí, jak začít tvořit vlastní videohry. Svět počítačových her nabídne i herní zóna. Po celou dobu festivalu budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si zajímavé studentské i profesionální videohry z různých oblastí - umělecké, akční, dobrodružné, ale také hororové kousky pro děti i dospělé.

Milovníkům animovaných filmů festival nabídne projekce posledních novinek a také filmy inspirované letošním tématem Animánie, které zní Na cestě. Festival uvede snímky Myši patří do nebe, Moje slunce Mad, Přes hranici, Barevný sen, Princova cesta, Cesta do pravěku, Lola běží o život nebo Alchymická pec.

Vstupné na projekce nesoutěžních filmů je 100 korun, studentské 80 korun a rodinné 200 korun. Vstupenky jsou již k dostání prostřednictvím sítě GoOut.