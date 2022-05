Po revoluci bylo všechno hektické. Vzniklo Občanské fórum, v roce 1990 přišly první svobodné volby a mezi lidmi panovala euforie. Po volbách, když došlo na lámání chleba, se ale zjistilo, že nikdo vlastně starostu dělat nechce. Tehdy jsem se do funkce nedral, nebyl ale nikdo jiný, a tak jsem místo starosty přijal. Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že na úřadě budu dodnes.

S jakou vizí jste tehdy na úřad nastupoval?

Všichni jsme chtěli změnu k lepšímu. Nicméně jsme netušili, že ten proces bude tak pomalý a dlouhodobý. Vše bylo jiné, měnila se legislativa. Navíc Nýřany nebylo zrovna bohaté město a peníze zprvu chyběly. Začínali jsme od nuly a na všechno museli našetřit.

Čím jste tedy začínali?

První, na co jsme se zaměřili, byla ekologie. I přesto, že se zde za minulého režimu postavilo nové sídliště, tak jeho součástí byla jen zastaralá a nevyhovující čistička a část města tedy nebyla odkanalizovaná. Polovina města nebyla odplynofikovaná. Kotelna, která vytápěla nové sídliště nebyla zkolaudována a byla ve špatném stavu. Ve špatném stavu bylo též koupaliště, mnoho podniků ukončilo činnost. Zpočátku se tedy jen kopalo a zakopávalo. Dělaly se věci, které sice nebyly vidět, ale stály stovky milionů korun a dnes už jsou brány ,jako samozřejmost. Když se nad tím zamyslím, tak devadesátá léta byla tak trochu divoká.

Jak to myslíte?

Například když si vzpomenu na tehdejší vize některých podnikatelů a jejich nápady. Kdybychom jim tenkrát ustoupili a vyhověli, tak dnes nemáme třeba kulturní dům ani koupaliště.

Co významného se v Nýřanech za ty tři dekády proměnilo?

Mnoho věcí. Neberu to však podle objemu investovaných peněz, ale měli jsme radost z každé věci, která se nově vybudovala nebo opravila, byť za menší peníze. Abych byl konkrétní, mnoho peněz se investovalo do již zmíněného tepelného hospodářství do kanalizace, plynofikace ale také do majetku města, tedy škol či komunikací. Vybudovala se rovněž parkoviště a další.

Přesuňme se do současnosti. Jaké investice jste letos dokončili a co město ještě čeká?

V letošním roce jsme dokončili kompletní rekonstrukci radnice za 18 milionů korun, dostavujeme sportovní halu za 60 milionů. Hotová by měla být na konci července, pak se bude vybavovat a v provozu bude na podzim. Kvůli nedostatku vody připravujeme projekt na veřejný vodovod pro obec Doubrava za 30 milionů korun. Na podzim chystáme rekonstrukci dětského bazénu na koupališti za 11, 5 milionu korun. Momentálně na hřbitově dokončujeme stavbu kolumbária s 96 boxy. Za 6 milionů jsme připravili plochu pro fotbalové hřiště s umělým povrchem. První etapa je již za námi, druhá se uskuteční příští rok. Dokončujeme také projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření a revitalizaci Vejprnického potoka.

Museli jste kvůli krizi a zdražování nějaké investiční akce pozastavit, odložit nebo zrušit?

Vzhledem k tomu, že jsme si vždy na doby krize vytvářeli rezervy, jsme k ničemu takovému přikročit nemuseli. Dobře jsme přežili krizi v letech 2008 až 2011, aniž bychom museli škrtat investice a stejně je tomu i teď. Hospodaříme bez dluhu a máme dostatečné rezervy na to, abychom si mohli projekty z vlastních peněz ufinancovat.

Je něco, co Nýřany trápí?

Myslím, že je to stále vysoká intenzita dopravy. I přesto, že zde byly umístěny cedule zakazující vjezd automobilům nad 12 tun. Často se stává, že řidiči zákaz ignorují, a také chybí důsledné policejní kontroly. Navíc kolem Nýřan stojí mnoho podniků, které zaměstnávají tisíce lidí, a další haly se ještě staví. Tohle vše se na dopravní situaci bohužel podepíše.

Jak by se měly Nýřany po vašem odchodu dále rozvíjet?

Jako občan si samozřejmě přeji, aby se dále rozvíjely. Aby zde byli lidé spokojeni a žilo se jim tu dobře.