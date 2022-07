Když bylo Křečkovi 17 let, chtěl si s kamarádem v Plzni zkrátit čekání vlak. Vylezli na odstavený vagon a chtěli se vyfotit. Dan byl ale zasažen elektrickým proudem vysokého napětí, následoval pád z výšky. Utrpěl popáleniny krku, trupu a končetin na 25 % těla a poranění míchy a páteře. Čtyři dny byl v bezvědomí, podstoupil desítky operací. Jenže pak ho postihl neléčitelný zánět. Nebylo jiné řešení, než odstranění spodní části těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové, tzv. hemikorporektomie.

Vloni na podzim se Danovi splnil velký sen. Díky čtenářům Deníku i mnoha dalším dárcům z republiky si mohl pořídit speciální elektrický vozík, jehož cena přesáhla milion korun. Stále se s ním sžívá a neskrývá, že je z něj nadšený. „Vozík je skvělý, dostanu se všude, i tam, kde je to nedostupné jiným vozíčkářům. Využiji pásy a vyjedu schody, svahy a podobně. Teď už navíc mám auto, do kterého se vejde, a tak se budeme moci s přítelkyní Týnou vypravit na vysněný výlet na Šumavu,“ pochvaluje si mladý Plzeňan. Přiznává, že ale jako vše má vozík svoje pro i proti. Negativem je, že po výměně mechanického vozíku za elektrický nevynakládá při jízdě žádnou námahu a ochabují mu svaly, zejména na rukou. Musí proto na sobě začít pracovat.

Ideálním řešením je tzv. handbike. „Koupil bych si použitý, levný, ale bohužel to nejde, nevejdu se tam. Jak mám jen polovinu těla, jsem rozpláclý a potřebuji širší sedačku, než je běžné. Kvůli vnitřním orgánům, abych na ně netlačil, potřebuji být navíc v pololehu, stroj tedy musí být polohovatelný. Cena vyhovujícího handbiku je cca 200 tisíc korun. A to nejsme schopni dát s rodinou dohromady. Než vše zdražilo, tak jsme to s přítelkyní zvládali, ale teď jedeme nadoraz. Hledám si práci, abychom to utáhli. Zkoušel jsem rozvoz zásilek, ale to nedám, je to moc náročné. Musím najít něco odpovídajícího mým možnostem,“ vysvětlil Dan. Sbírku na handbike najdete na internetu na platformě Donio. „Vděčný budu i za padesátikorunu, dvacku. Vždyť když mi dají čtyři tisíce lidí po padesátce, budu mít na handbike,“ uvedl s úsměvem Křeček a dodal: „Kdyby se náhodou vybralo více, tak bych peníze využil na zubaře, a kdyby ještě něco zbylo, tak podpořím organizaci Avalone Pálí nás to taky. Je to prevence a pomoc dětem po popáleninovém úrazu.“