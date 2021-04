„Parametry nového zařízení splňují nejpřísnější soudobá kritéria, přináší možnost dalšího zvýšení efektivity diagnostických i intervenčních kardiologických zákroků a navíc dále sníží radiační dávky pro pacienty a ošetřující personál,“ uvedl přednosta Kardiologické kliniky Richard Rokyta.

Přístroj disponuje moderní rentgenkou, detektorem s přímou konverzí záření. Díky integrovaným zobrazovacím a funkčním specializovaným metodám a velkoplošnému monitoru se významně zlepší také kvalita zobrazení.

Podle mluvčí FN Gabriely Levorové zajišťuje Interven-ční kardiologie, jako jediná v kraji, nonstop intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní.

Každoročně je zde vyšetřeno téměř 2 500 pacientů a je provedeno přes 1 000 léčebných zákroků, zejména perkutánních koronárních intervencí (tj. implantace výztužky – stent do věnčité tepny). „Každá nová technologie posouvá nemocnici ku-předu a pomáhá ji udržovat na vysoce profesionální úrovni. Díky novému angiografickému systému nyní můžeme přesněji diagnostikovat onemocnění a zároveň pacientům poskytnout naprostý komfort,“ dodal ředitel FN Václav Šimánek. Nemocnice do nových technologií investovala téměř 21 milionů korun.

Intervenční kardiologie FN Plzeň disponuje dvěma moderními spojenými katetrizačními sály s angiografickými systémy. První kardiointervenční angiolinka ve FN Plzeň Lochotín byla uvedena do provozu v roce 2000, v roce 2008 pak byla provedena její výměna a v roce 2011 byla zprovozněna druhá. Starší zařízení z roku 2008, na kterém bylo provedeno více než 20 000 diagnostických a léčebných výkonů, nyní za účelem udržení bezproblémového technického provozu a prohloubení dosaženého standardu zákroků vystřídala nová technologie 21. století.

Intervenční odborníci, pod vedením Ivo Bernata, dlouhodobě rozvíjí minimálně invazivní přístupy při koronárních katetrizacích a intervencích, spolupracují s japonskými kolegy a výsledky publikují v renomovaných zahraničních časopisech, včetně Journal of the American College of Cardiology.