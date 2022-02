Určitě. Jsem přesvědčený o tom, že nikdo nikoho nebude válcovat. Navíc mě těší i rozložení rezortů, kdy jsme opět sloučili památkovou péči s cestovním ruchem, jako to bylo již roky předtím. Jedna z našich podmínek, kterou velmi kvituju, je to, že hejtman bude osoba bez portfeje. Domnívám se totiž, že paní hejtmanka obětovala zdravotnictví strašně moc. Z pozice hejtmanky řídit tento rezort bylo dle mého názoru během pandemie opravdu náročné.

Na bývalé členy koalice jste měli požadavky typu nehromadění veřejných funkcí. Bylo to u nových partnerů stejné?

Požadavky jsme ani nemuseli zmiňovat, protože naši nynější koaliční partneři to brali za automatické, včetně podepsání etického kodexu.

Jak se vám s novými partnery během vyjednávání spolupracovalo? Můžete to porovnat s ODS a TOP 09?

Myslím si, že atmosféra bylo uvolněná a více odpolitizovaná. To je velice důležité a největší zkušenost s tím mají právě starostové. Když ve vsi praskne vodovod, tak je úplně jedno, jestli je starosta za ANO, Piráty nebo ODS. Je prostě potřeba vodovod opravit a nikdo neřeší, kdo má jakou stranickou příslušnost. To je jedna z věcí, se kterou jsme začali jednat. Hned na úvod jsme řekli, že nechceme zatahovat celostátní politiku na úroveň samosprávy.

Budete vytvářet koaliční smlouvu?

Bavili jsme se o tom, že smlouvu vysloveně nepotřebujeme. Bereme to tak, že všichni chceme pracovat pro občany. Proto vytvoříme programové prohlášení, ve kterém shrneme naše priority.

Kdy ho podepíšete?

Myslím si, že v rámci týdnů. Můj odhad je do příštího zastupitelstva, což je 4. dubna. Předpokládám totiž, že od opozičních zastupitelů na zasedání budeme dostávat otázky na téma, jakým způsobem budeme chtít spolupracovat.

Jaké jsou vaše priority?

Musíme dokončit rozjednané akce, tedy určitě západní obchvat. Rovněž budeme připravovat rekonstrukci nemocnice v Rokycanech a letos chceme začít stavět dům sociálních služeb v Kralovicích. Musím říci, že z připravovaných projektů tam není žádný, ve kterém bychom nechtěli pokračovat.

Museli jste kvůli spojení s hnutím ANO požádat o svolení celostátní vedení Pirátů?

Ohledně toho jsme si jen krátce zavolali s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Seznámil jsem ho s našimi důvody. Bartoš mi řekl, že to ctí. Upozorňuji, že centrála se nám nikdy nemíchala do vyjednávání a nedělala to ani teď.