Město zrekonstruovalo průsečnou křižovatku v severním předpolí Tyršova mostu, v křížení ulic Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí.

OBRAZEM: Roudenská základní škola oslavila 120 let od založení

„Vznikla zde nová malá okružní křižovatka. S rekonstrukcí komunikace souvisela výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, ale také přeložky inženýrských sítí, jako jsou rozvody nízkého napětí ČEZ Distribuce, sdělovacího vedení CETIN, veřejného osvětlení a trolejového vedení. Okružní křižovatka je jednopruhová o průměru 32 metrů, s asymetrickým středovým ostrovem a prstencem. Šířka jízdního pruhu je šest metrů, chodníky jsou vybudovány v šíři tři metry. Výstavba probíhala ve třech etapách po polovinách komunikace tak, aby byla křižovatka průjezdná vždy alespoň v jednom jízdním pruhu ve všech směrech a při řízení provozu inteligentními semafory,“ popsala Taťána Kicová, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

Změny v městské hromadné dopravě v Plzni s ohledem na ukončení omezení u Tyršova mostu:

Linka 14

Z důvodu ukončení rekonstrukce křižovatky u Tyršova mostu a ulice Edvarda Beneše dojde od 10. října k navrácení linky 14 do své původní trasy, tj. obnovení provozu na Bory a navrácení otáčení v centru města přes Anglické nábřeží.

Změny zastávek linky 14

Zastávky Mlýnské nábřeží, Prokopova (směr centrum), Pařížská (směr centrum) a Hlavní nádraží (obousměrně) budou od 10. října pro linku 14 zrušeny.

Zastávky Gigant (obousměrně), Tyršův most (směr centrum), Révová (směr Bory), Průmyslová (směr Bory), Goethova a Anglické nábřeží budou obnoveny pro linku 14 od 10. října.

Linky 23, 30, 32, 39

S ukončením denního provozu v neděli 9. října tak budou ukončeny objízdné trasy linek 23, 30, 32, 39 ve směru od Bor (u linky 30 obousměrně) ulicemi Edvarda Beneše, Samaritská, Zborovská, Průmyslová, Zborovská, skrze Doudlevce.

Linky 23, 32, 39 od 10. 10. 2022 ve směru z Bor pojedou z Heyrovského ulice vpravo do ulice Edvarda Beneše a dále na Radobyčice a Výsluní.

Linka 30 od 10. října pojede obousměrně ulicemi Zborovská, přes zastávku Mlýnské nábřeží k Tyršovu mostu ulicí Edvarda Beneše na Bory.

Změny zastávek linek 23, 30, 32, 39

Náhradní zastávky linek 23, 30, 32, 39 Doudlevce ETZ, Průmyslová, Révová a přeložená zastávka Tyršův most ve Zborovské ulici budou zrušeny a od 10. října se obnoví zastávka Tyršův most ve směru na Radobyčice a Výsluní.