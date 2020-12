Ke svému služebnímu pánovi přišel od osmého týdne a pomalu si začíná navykat na prvotní povely a úkony. Do aktivní služby bude připraven kolem druhého roku po splnění zkoušky služebního výcviku.

„Uxík je ještě psí miminko a tak trochu si zatím dělá jen to, co se mu právě chce. To se ale brzy změní a pejsek začne zvládat prvotní povely, jako je sedni, lehni nebo stůj,“ popsala začátek výcviku policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Postupně se začne učit také vyhledávat předměty, ke kterým ho zpočátku přivedou pamlsky. Uxíka připravuje do služby nejen jeho psovod, ale také starší a zkušenější čtyřnohý kolega jménem Fuzzy.

Za tím, že psi získají schopnosti k policejní službě, stojí denodenní výcvik a hodiny neustálého procvičování. „Policisté ze skupiny kynologie při výcviku služebních psů věnují svým čtyřnohým parťákům svůj volný čas i mimo výkon služby,“ doplnila Raindlová.