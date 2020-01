Pokud Senát schválí novelu silničního zákona, města si s nepojízdnými auty poradí rychleji.

Plzeň - Korandova ul. Vrak auta | Foto: Deník / Daniel Beran

Přes dvě stovky odstavených a nepojízdných aut eviduje ve svých ulicích Plzeň. Tyto vozy na ulicích překáží a blokují cenná parkovací místa. Jenže co s nimi? Kvůli zdlouhavému řízení je pro úřady téměř nemožné je odstranit. Městům by v budoucnu mohla pomoci novela silničního zákona, která by měla proces odtahu urychlit. Schválit ji ale ještě musí Senát.