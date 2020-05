S lokálními povodněmi si Skašov na jižním Plzeňsku v minulosti užil už dost. Přestože v obci chybí řeka či větší potok, pohled na zatopené a zabahněné zahrady nebýval v této obci neobvyklým. To by ovšem mělo být minulostí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lenka Mašová

Zastupitelé totiž vypracovali plán, jak majetek obyvatel před těmito rozmary přírody ochránit. „Jde o to, že při silných bouřkách došlo právě k bleskovým povodním, kdy od obce stekla voda z polí i s bahnem. Lidé to vše měli po dvorech i po zahradách. Rozhodli jsme se proto vybudovat jakousi kaskádu rybníků, která by měla tuto vodu zadržovat,“ uvedl starosta Skašova Luboš Tříska. Podle jeho slov je v současné době aktuální vybudování polderu, což je upuštěný rybník. Ten by měl být tím hlavním dílem, které vodu z polí zadrží. Zatím není jasné, zda obec dotaci na stavbu letos dostane, proto se započne nejspíš až příští rok.