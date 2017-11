Nové divadlo se klidně mohlo jmenovat Smolné. Sedělo by to

Plzeň – Když se v Plzni před skoro čtyřmi lety hledalo pojmenování nové divadelní budovy, málokdo by věřil, že příznačné by mohlo být Smolné.

Nové divadloFoto: archiv redakce

Podle politiků se totiž tříleté divadelní budově lepí smůla na paty. „Byla to smůla smůlovatá,“ vysvětloval důvody dalšího zrušeného představení zastupitelům města radní města David Šlouf (ODS), který má v gesci byty a další městské budovy.

Mluvil o 23. září, kdy se v Novém divadle utrhla opona. „Asi půl hodiny před představením došlo ke kolizi, kdy se opona zamotala do rámu. Na jedné straně se zasekla, na druhé šla nahoru,“ vysvětloval Šlouf. Pak to spadlo, výška měla odpovídat asi 6. patru. „Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ dodal Šlouf. Řekl, že následně byl přizván soudní znalec, policie i zástupci firem Hochtief (stavitel divadla) a Bosch Rexroth (dodavatel divadelních technologií).

„Byl vyhotoven posudek, nedošlo k pochybení,“ prohlásil Šlouf s tím, že aretace (mechanické systémové zajištění a ochrana proti samovolnému spuštění) byla ještě větší, než určuje norma. Přesto ji divadlo ještě zvýší. „Smůla si vybrala divadlo v plné síle, návštěvníkům bylo nabídnuto nové představení,“ doplnil náměstek primátora pro kulturu Martin Baxa (ODS).

Vedoucí obchodního útvaru Divadla J. K. Tyla (DJKT) Edity Laštovkové jsou zrušená představení jen minimálním střípkem v jinak odehraných představeních. „Od otevření Nového divadla se tu odehrálo na Nové a Malé scéně 1210 představení. Z toho bylo pět zrušených,“ uvedla Laštovková. DJKT má více než deset tisíc předplatitelů a průměrná obsazenost představení je 82 %. Nová scéna má 444 a Velké divadlo 400 míst. Ceny vstupenek se pohybují od 79 do 450 Kč.

Zrušená představení5. 12. 2014 (Flamendr) – selhání řídícího systému scénických technologií

16. 1. 2015 (Sugar) – představení předčasně ukončeno z důvodu výpadků sítě

30. 9. 2016 (Jana z Arku) – nefunkční zvukový systém

27. 6. 2017 (Sluha dvou pánů) – poškozený ovládací kabel pojezdu kazety točny

23. 9. 2017 (Sluha dvou pánů) – pád opony