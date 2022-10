V jedenáctičlenné radě má mít ANO pět členů, po dvou pak Piráti, Starostové a Pro Plzeň. Deset členů bude pro svoji funkci uvolněno, jeden radní (Jiří Šrámek - ANO) ji bude vykonávat jako neuvolněný. Přestože by měla mít nová rada 11 členů oproti stávajícím devíti členům, nezatíží to podle Zarzyckého rozpočet města. „Vydali jsme se cestou šetření. Sníží se totiž počet náměstků z dosavadních čtyř na tři, jeden člen rady i klíčového výboru bude neuvolněný. Klesne také počet komisí, a to z 15 na 13, stejně tak se sníží počet členů v komisích z 15 na 13,“ řekl v úterý Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora, který měl na starost oblast sportu. Nově bude mít zodpovědnost za ekonomiku.