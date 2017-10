Nová podoba Americké: obchody, cesty i věžáky

Plzeň – Rýsuje se nová podoba nevzhledné díry po zbouraném DK Inwest.

Model nové podoby Americké uliceFoto: Deník / Veselá Dana

Podobu dnes odstrašujícího území po vybouraném Domě kultury Inwest a jeho okolí budou dnes schvalovat městští zastupitelé. Jde o prostor od hlavního nádraží, Sirkové ulice včetně budovy krajské policie, lázní, polikliniky, o území za bývalým Hamburkem a samozřejmě díru po Inwestu.

ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU

Právě pro tento prostor mají začít platit pro investory poměrně přísné podmínky. Stanoví je územní studie zpracovaná Útvarem koncepce a rozvoje, která definuje regulaci pro výstavbu. Řídit se jí musí i investor referendem odmítnutého nákupního Corsa, dříve Amadeus Real, nyní jeho nástupnická společnost AMESIDE.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS), který materiál zastupitelům předkládá, musí investor začít v podstatě úplně od začátku. „Nejzákladnější změnou je, že je tu zcela vyloučeno postavení obchodního monobloku,“ prohlásil Šindelář.

ULICE ALESPOŇ 12 METRŮ

Naopak území musí být členité a měly by tu vzniknout alespoň dvě ulice široké minimálně 12 metrů. Veškeré parkování musí být pod zemí, nesmí chybět veřejná prostranství a zeleň. Namísto dříve navrženého Corsa přiléhajícího jednolitou fasádou k Americké třídě mají stát dva bloky budov omezené osmi tisíci čtverečními metry.

AUTA POD ZEM

Jak šel čas

s DK Inwest 2009 – Amádeus oznamuje záměr postavit obchodní centrum.

2011 – nájemci DK Inwest dostávají v únoru výpověď.

2012 – začátkem dubna začíná demolice objektu.

2013 – lednové referendum, verdikt Plzeňanů zní: Corso v Plzni nechceme.

2015 – Amádeus žaluje Plzeň o 1,8 miliardy Kč za náhradu škody.

2016 – Plzeň spor vyhrála.

2017 – Krajský soud rozsudek ruší a městu hrozí, že spor prohraje.

Objekty budou jasně rozpůleny na úrovni Pařížské ulice, kde vznikne křižovatka pro pěší a jen jeden vjezd pro auta ve směru od nádraží doprava do nové zástavby. Veškeré zásobování by se mělo uskutečňovat od Denisova nábřeží.

Podle Šindeláře se v celém území zpřísnila i plocha povolená pro obchod. „Původně jsme tam počítali s plochou 75 tisíc čtverečních metrů obchodních ploch a služeb včetně jejich zázemí nebo galerií, ale zmenšily se o deset tisíc čtverečních metrů,“ řekl Šindelář.

Analýza, kterou si nechala radnice vypracovat, ukázala, že tolik obchodních ploch by ohrozilo ve městě řadu obchodů. V centru Plzně je totiž cca 40 tisíc čtverečních metrů obchodních ploch a až čtvrtina by se mohla po otevření nových prostor vyprázdnit nebo změnit sortiment k nespokojenosti Plzeňanů.

VĚŽÁKY U NÁDRAŽÍ

To, co se v první stavební fázi zřejmě pomine, je území kolem Sirkové ulice a u nádraží. Sirková ulice by měla být zúžená na dva pruhy a posunutá k policejní budově, takže naproti by mohla vzniknout nová zástavba. Pro místo u nádraží a u podchodu v Sirkové ulici jsou navrženy dvě výškové až 40metrové budovy.

Podmínka územní studie je taková, že v celém území budou začleněny funkce jako byty, administrativa, obchod a služby. Obchod nikde nesmí přesáhnout 60 %.

PROČ BEZ PLZEŇANŮ?

Opozice je se studií víceméně spokojena. „Vadí nám ale, že materiál jde ke schválení do zastupitelstva, a přitom nebyl projednán s veřejností. V referendu přitom hlasovalo 35 tisíc Plzeňanů. Ostatní věci jako například regenerace sídlišť a podobně se s veřejností běžně projednává,“ řekl Michal Vozobule z TOP 09.