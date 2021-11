Výrazný odliv klientů a zákazníků hlásí provozovatelé služeb a restaurací. Do návštěvnosti hospod, bazénů a dalších míst se totiž od pondělí promítla nová protiepidemická opatření vlády. Ta povolují vstup na volnočasové aktivity pouze lidem, kteří jsou proti onemocnění covid-19 očkovaní nebo nemoc v posledních 180 dnech prodělali.

Bazén v Plzni na Slovanech | Foto: Deník/Daniel Beran

Nová pravidla se citelně promítla do návštěvnosti plzeňských městských bazénů. Deníku to potvrdil jejich ředitel Tomáš Kotora. „Tento systém veřejnost významně odlákal, nechodí už skoro nikdo. Na Slovanech nyní máme něco přes sto lidí, kapacita je přitom sedm stovek,“ informoval ve středu dopoledne s tím, že většinu návštěvníků tvoří senioři, kteří mají bazén od 9 do 11 hodin dopoledne zdarma. Ředitel zároveň připomněl, že bazén na Slovanech patří k největším plaveckým areálům v republice.