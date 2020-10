Že pro ně nebude nové vládní opatření likvidační, doufají provozovatelé fitness center v Plzeňském kraji. Stejně jako na jaře, museli v pátek zavřít ze dne na den. „Fitness provozuji s přítelem a je to náš jediný příjem v rodině. Mysleli jsme si, že vláda omezí jen počet lidí v posilovnách. Celkové uzavření je podle mého názoru nesmysl,“ říká Zuzana Kodaiová, provozovatelka holýšovské posilovny Max Power Gym. „Toto opatření nechápeme. Vždyť sport posiluje imunitní systém a vitalitu člověka, což je v této době klíčové,“ dodává Kodaiová.

Provozovatelka plzeňského studia Fitnesska Šárka Wiesnerová doufá, že opatření bude platit skutečně jen následující dva týdny. „Nařízení jsem po pravdě nečekala, ale snažíme se ho samozřejmě respektovat. Budeme doufat, že to pro nás nebude likvidační, a že opatření potrvá ‚pouze‘ dva týdny,“ říká Wiesnerová. Radost jí udělali klienti fitness centra, kteří provozovatelům vyjádřili podporu. „Lidé jsou úžasní. Píší nám, ať se držíme. Takže snad si k nám po znovuotevření opět najdou cestu,“ dodává.

Hospody ano, ale squash ne

Rozladění jsou také fitness trenéři. „Asi nejvíce mě vytáčí, že v tuto chvíli mohou sedět čtyři lidi v hospodě u jednoho stolu a pít spolu alkohol až do 20 hodin, kdežto dva kamarádi si nemohou zajít zasportovat do fitka, na tenis nebo squash. Přijde mi to absurdní,“ myslí si Jan Ret, trenér z Prestige Fitness Angelo v Plzni.

Uzavřené jsou od pátku také zoologické zahrady. „Pořád jsme sledovali a hltali každé vyjádření vlády. Situaci se musíme přizpůsobit,“ konstatuje mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

Místo čtrnácti dnů jen týden mohla nakonec hrát divadla alespoň představení, kde nepřevládal zpěv. Od pondělí zavřou úplně. „Je to pro nás demotivující, už od léta jsme měli v divadle nastavená velmi přísná opatření proti šíření koronaviru. A nakonec to stejně bylo k ničemu,“ říká Jakub Hora, ředitel Divadla Alfa, kde měl za pár dní začít festival Skupova Plzeň. Musel být zrušen.

„Skupovu Plzeň pořádáme jako bienále jednou za dva roky kvůli dohodě s ostatními festivaly, které se konají v lichých letech. Letos už se zorganizovat nedá, takže ji musíme zrušit. I když je nám to samozřejmě líto,“ vysvětluje Hora.

Absurdita, říká ředitel divadla

Přes čtyři desítky představení už musí kvůli říjnovým nařízením oželet návštěvníci Divadla J. K. Tyla Plzeň. „Už z jara jsme do podzimního kalendáře přesunuli 156 abonentních představení, abychom neztratili u našich diváků renomé korektního partnera. Současně to byl také seriózní krok vůči hostujícím umělcům, aby nepřišli o honoráře za dohodnutá představení, na kterých jsou existenčně závislí. Teď však v kalendáři už není místo pro další překládání nyní nově zrušených 42 představení. Ještě se pokusíme něco přesunout do příštího roku, ale jinak musíme představení rušit,“ popisuje dění v Divadle J. K. Tyla jeho ředitel Martin Otava.

Tomu vadí i další rychlá změna pravidel. „Jeli jsme podle nového režimu, všechno přepracovali, posunuli i premiéru připravované Věci Makropulos a po necelém týdnu je zase všechno jinak. Herec potřebuje denně zkoušet, být v kontaktu s divákem. To, co je teď, je to nejhorší, chvíli zkoušet můžete, chvíli vůbec, chvíli s rozestupy. Je to absurdita,“ pokračuje Otava.

Ztráty za celé období s koronavirem zatím počítá na 30 milionů korun, díky vnitřním úsporám v divadle se je povedlo snížit na 14 – 15 milionů. „Ze záchranného balíčku Ministerstva kultury pro zřizované instituce působící v oblasti profesionálního umění jsme získali 13,1 milionu. Více z tohoto fondu již nedostaneme. Od vyhlášení nových opatření, půjdeme tedy do ztrát, jejichž krytí budeme muset řešit se zřizovatelem našeho divadla. Tím je Statutární město Plzeň,“ dodává ředitel plzeňského divadla.

Dlouhodobý dopad

Řada umělců se živí kumštem na volné noze, ty vládní opatření teď na nějaký čas odstřihnou od příjmů úplně. Mnozí z nich si tak hledají jejich zdroj i v jiných oborech. „Někdo má brigádu třeba v pekárně nebo u kurýrní služby, jedna kolegyně dokonce ve zdravotnictví. Ale všichni to bereme jen dočasně. Osobně jsem čekal, že opatření přijdou, ale až někdy v zimě. Že to přijde takhle rychle, mě překvapilo,“ říká herec, hudebník, zpěvák, moderátor a režisér Jiří Bláha.

Mezi opatřeními na jaře a teď však pro sebe vidí jeden rozdíl. „Na jaře byla naděje, že od léta bude líp a to se potvrdilo. Ale teď jsem skeptik, nevěřím, že to bude jen na čtrnáct dní. A pak bude trvat hodně dlouho, než vše zase naběhne, dopad bude dlouhodobý. Postrádám také plán, podle čeho se případné uvolnění bude řídit,“ vysvětluje dál.

„Ta opatření navíc nepostihují jen nás. My jsme sice ti šašci, kteří jsou vidět, ale tohle dopadne i na maskérky, kostymérky, zvukaře, osvětlovače. I ti mají své rodiny, složenky, hypotéky,“ dodává Bláha.