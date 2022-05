Podle plzeňského primátora Pavla Šindeláře jde o mimořádnou investiční akci. „Projekt Ameside vstupuje do další důležité etapy před zahájením samotné stavby. Stavební úřad již obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí. Celkové náklady na výstavbu nové multifunkční čtvrti činí osm miliard korun, což je obrovská investice, která v Plzni není běžná,“ řekl Šindelář.

„V Plzni vznikne moderní čtvrť, která zcela zásadně změní a významně zkvalitní ráz Americké ulice a jejího okolí, propojí lokalitu hlavního nádraží v prostoru Paluby Hamburk až po náplavku. Těším se na to,“ dodal plzeňský primátor.

O vydání územního rozhodnutí pro projekt nové čtvrti požádala společnost Ameside v těchto dnech Stavební úřad v Plzni. Posouzení žádosti a vydání stanoviska příslušného stavebního úřadu se očekává v průběhu tohoto roku. „Na podkladech a veškerých přípravách k této žádosti jsme pracovali skoro rok. S těmi podmínkami a připomínkami vzešlými z předchozí schválené studie EIA, které jsme měli splnit pro vydání územního rozhodnutí, jsme se podle mě bezezbytku vypořádali. Komplex by měl být vystavěn během jedné etapy, po dostavbě ho tak zpřístupníme a otevřeme kompletně celý,“ uvedl manažer projektu Tomáš Jícha s tím, že se zahájením výstavby se počítá v prvním kvartálu roku 2024. Předcházet by tomu ještě mělo vydání územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení (pravděpodobně během roku 2023). Stavba by měla být dokončena v roce 2027.

FOTO, VIDEO: Vodáci trénují v minikanále s vlnami a vracáky

Nová multifunkční čtvrť se bude rozkládat na ploše o velikosti 3,5 hektaru. Projekt zahrnuje bytové domy s více než 150 byty, přes 21 000 m2 administrativních ploch, hotel se 110 pokoji a asi 60 tisíci m2 obchodních ploch.

K nové čtvrti povedou tři vjezdy pro auta – jeden z ulice Sirková/Ukrajinská, druhý z ulice U Lázní a třetí z Denisova nábřeží. Území protne veprostřed pěší zóna, která bude přirozenou spojkou od hlavního vlakového nádraží do centra města. Její začátek bude poblíž nádraží, vyústí u lávky přes řeku Radbuzu.

Součástí komplexu bude také 1500 parkovacích míst v podzemí. „Budou vystavěny pod celým novým objektem. Počet míst je maximum, co dopravní studie unesla,“ dodal Jícha.

S ohledem na požadavky co nejmenší energetické náročnosti všech budov i venkovních prostor, a co největší ohleduplnosti k životnímu prostředí bude nová plzeňská čtvrť splňovat parametry enviromentální certifikace LEED. Ta zohledňuje především správné hospodaření budov s energiemi a na celkové snížení spotřeby těchto energií.

Na facebooku byl hrdina a napadal nemocnici, u soudu brečel

„Považujeme to za nutnost především s ohledem k životnímu prostředí, ale i banky těmito certifikacemi podmiňují financování podobných projektů. Budeme patřit mezi první takto velké a významné developerské projekty, které v ČR certifikaci LEED s nejvyšší klasifikací ‚Gold‘ mají,“ doplnil Jícha.

Návrhy projektu Ameside, jak by mělo vypadat v současnosti zanedbané území naproti nádraží, jsou dílem architektů londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project.