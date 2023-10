Nová lvíčata se ukázala veřejnosti. V plzeňské zoo je vítaly davy lidí

Čtyři dvouměsíční lvíčata byla v sobotu slavnostně vpuštěna do venkovního výběhu plzeňské zoo a ukázala se tak poprvé veřejnosti. Je to již sedmé pokolení lvů berberských, kriticky ohroženého druhu, které se Zoologické zahradě v Plzni podařilo během sedmi let odchovat.

Nová lvíčata ve výběhu plzeňské zoo | Video: Pavel Bouda