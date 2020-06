Od soboty 13. června bude také umožněn obousměrný průjezd od Litic do centra města po Klatovské třídě včetně odbočení do ulice U Borského parku. Kompletně zrekonstruovanou křižovatku ulic Klatovská – Kaplířova – U Borského parku budou nově řídit semafory.

„Křižovatku bylo nutné zrekonstruovat kvůli její lepší přehlednosti. Nově ji budou řídit semafory, což zajistí lepší plynulost provozu a současně také zvýší bezpečnost řidičů i chodců. Stavba se částečně dotkla i revitalizace bývalé konečné linky číslo 4, jejíž definitivní podoba je předmětem samostatné stavební akce naplánované na léta 2021 až 2022,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. „Součástí stavebních úprav byly překládky kanalizace, plynovod, vodovod a další rozvody. Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení i světelná signalizace a také zastávka tramvajové trati Borský park směrem do města,“ doplnil technický náměstek Pavel Šindelář.

Po rekonstrukci křižovatky se vrátí na svou původní trasu odkloněné autobusové linky 21 a N4 z Bor do Litic a zpět. Na tramvajové lince číslo 4 bude zprovozněna zastávka Borský park ve směru do centra. „Stavební práce v této oblasti budou pokračovat až do konce června. Do 21. června dokončí stavebníci zbylé přilehlé chodníky a poté budou následovat finální úpravy terénu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a vegetačnímu období je na září a říjen naplánováno definitivní dokončení celé stavby zahrnující výsadbu stromů a sadové úpravy,“ dodal David Malán z plzeňského magistrátu. Stavební práce budou v oblasti však dále pokračovat i po zprovoznění křižovatky. Do 21. června dokončí stavebníci zbylé přilehlé chodníky a poté budou následovat finální úpravy terénu. Na září a říjen je naplánováno definitivní dokončení stavby, zahrnující výsadbu stromů a sadové úpravy.