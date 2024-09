„Jaké mám na Plzeň vzpomínky? Jako jsem teď v rychlosti přijel, tak stejně tak rychle jsem tenkrát z města odjížděl na další natáčení. Co mě ale zaujalo, bylo, že jsme natáčeli v budově plzeňského rozhlasu, který má jako jeden z mála zachované dobové studiu. Když se vaši čtenáři na Vlny podívají a v záběru budou víla Amálka a Rákosníček, tak to jsou scény natočené v Plzni,” říká s úsměvem herec, který ve snímku ztvárňuje bývalého moskevského zpravodaje Jana Petránka. „Vlny jsou pro mě srdcová záležitost a mám velkou radost z jejich úspěchu,” dodává Petr Lněnička.

Ten zazářil také v oceňované kriminální sérii Metoda Markovič: Hojer, kde si zahrál hlavní roli policejního vyšetřovatele Jiřího Markoviče. „To je pro mě obrovská věc. Dostal jsem tam velký prostor. Byla to pro mě zatím asi nejtěžší práce, kterou jsem dělal. Velice mě těší nádherné ohlasy. Je to role, o které sní snad každý herec, a mě se podařilo ji dostat. Pokorně se z toho raduji,” doplňuje.

Detektivní příběh podle skutečných událostí byl velmi dobře přijat jak kritikou, tak diváky. „Když teď jezdíme po republice s Vlnami, tak za mnou lidé chodí a říkají, že Metodu Markovič viděli a většina ohlasů je obdivných,” pochvaluje si herec, který si roli policisty zopakuje ve druhé sérii nazvané Metoda Markovič: Straka.

Petr Lněnička je známý také z pohádky Sněžný drak, kterou je pravidelně o Vánocích možné vidět na televizních obrazovkách. „To už je historie, pohádka je třináct let stará. Stihl jsem být princem na poslední chvíli. Byl to jediný princ, které jsem pro televizi zahrál. Často si na tu roli vzpomenu, protože jsem si kvůli ní zlomil ruku. Ale jinak to bylo pro mě krásné natáčení - jízda na koni, příroda. A navíc jsem díky Sněžnému drakovi objevil Brno. Od té doby mám to město hodně rád,” vzpomíná Petr Lněnička.

K literatuře má velmi kladný vztah. „Musím ale říct, že mám v tomhle směru i trošku mezery. Kdybych mohl, určitě bych četl více. Bohužel v současné době nemohu číst úplně to, co bych chtěl, protože není moc času. Alespoň se s četbou setkávám v práci, kdy čtu audioknihy, nebo se účastním podobných akcí jako je ta plzeňská,” podotýká.

Účastníci Noci literatury mohli navštívit šestici zajímavých míst, na kterých v půlhodinových intervalech probíhala čtení ukázek z jednotlivých knih. Nejvíce návštěvníků dorazilo do obřadní síně plzeňské radnice – celých 279. Do Staré synagogy se přišlo podívat 277 lidí, do katedrály svatého Bartoloměje 276 a do kotelny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 256. Západočeské muzeum v Plzni navštívilo 247 lidí a Knihovnu města Plzně 225.