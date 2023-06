Náměstí Republiky v Plzni se dočkalo zajímavého přírůstku v podobě osmi patrových květníků osázených letničkami podél obou stran katedrály sv. Bartoloměje.

Tato iniciativa od Správy veřejného statku měla za cíl přidat do prostoru více zeleně a květin, aby oživila atmosféru náměstí a vytvořila příjemnější prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky.

Názory kolemjdoucích na novinku se různí, ale většina z nich vyjadřuje pozitivní ohlasy. Roman, Viktorie a Ana jsou nadšení. „Jsou nádherné, květiny k létu patří k létu,“ říká Roman a Viktorie dodává: „Květníky dodávají náměstí novou energii a barevnost, je to opravdu příjemné.“ I Ana se připojuje k této chvále: „Miluji květiny a tyto květníky jsou skutečně krásné, dodávají prostoru život.“

Stejný názor sdílejí i Bohdan a Libia. „Květníky jsou skvělým doplňkem náměstí. Přidávají do prostoru více barev a zdá se, že přitahují více lidí. Je to krok správným směrem,“ nešetří chválou Bohdan. „Mám ráda, když se město snaží o zvelebení a ozelenění veřejných prostor. Květníky přidávají do této snahy další rozměr,“ přitakává Libia.

Najdou se samozřejmě i tací, kteří z nové instalace tolik nadšení nejsou. Své zklamání vyjádřil například Marek: „Jsem rád za jakoukoliv zeleň, ale za tohle se do stínu neschovám. Velký strom by byl do dnešní doby lepší. Květináč problematiku rozpálených ploch betonu a asfaltu v Plzni v létě nezachrání.“

Každý má svůj názor na věc, a teď jste na řadě vy. Co si myslíte o nově vzniklých květnících na náměstí? Jsou pro vás příjemnou ozdobou a přispívají k zeleni ve veřejném prostoru, nebo byste si přáli jinou formu zeleně?

Šimon Bukovjan