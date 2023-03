Policisté z Plzně pátrají po sabotérovi, který přerušil výrobu ve firmě Copo Central Europe na adrese Písecká 30 v Plzni. Mladík ve věku 23 až 25 let způsobil škodu blížící se sto tisícům korun.

Podezřelého muže zachytily kamery. Poznáte ho na fotografiích? Foto: PČR | Foto: Deník/Milan Kilián

„Neznámý pachatel 16. března 2023 v době od 20:47 hodin do 20:51 hodin přistoupil ke kulovému ventilu na dopouštění technologické vody do výroby, ventil uzavřel a odstavil tak výrobní linku. Dále v rozvodné skříni uzavřel hlavní plynový uzávěr, čímž odstavil výrobní linku od plynu, a pak v elektrické rozvodové skříni vypnul všechny jističe. Tím odstavil výrobní linku a některé části budovy od elektrického proudu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že ani to nezvanému návštěvníkovi nestačilo. Pak ještě rozbil skleněnou krycí výplň požárního hlásiče a stiskl tlačítko požárního poplachu. V důsledku tříhodinové odstávky výroby způsobil firmě předběžnou škodu 88 700 korun.

Státní a městští policisté rozdali na tuning party v Plzni přes sto pokut

„Policisté mají k dispozici záznam z kamerového systému, na kterém je zachycena podezřelá osoba. Jedná se o muže štíhlé postavy, vysokého 175 až 185 centimetrů, ve věku 23 až 25 let, světlé pleti. Na sobě měl černou bundu s kapucí, světle modré džíny, světlou sportovní obuv značky New Balance,“ uvedla Brožová. Doplnila, že muž na fotografiích se může sám přihlásit na lince 158 nebo obvodním oddělení Plzeň 2, stejně tak veřejnost, pokud někdo muže pozná a zná jeho totožnost, může své informace sdělit policistům přímo na obvodním oddělení policie Plzeň 2 nebo policistům na tísňové lince 158.