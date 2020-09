Některé reklamní nosiče politického hnutí ANO skončily v řece, jiné rozšlapané na zemi.

Zničené plakáty | Foto: Foto: archiv

Hnutí ANO řeší před říjnovými krajskými volbami systematické ničení reklamních nosičů. „Hází nám je do řeky nebo je rozšlapávají. Vypadá to, jako kdyby se nějaká parta lidí domluvila a nosiče záměrně demolovala. Konstrukce panelů váží totiž přes 150 kilogramů a je pevně uchycená, takže to nevypadá, že by ji ničil jednotlivec,“ říká lídr ANO a kandidát na hejtmana Roman Zarzycký.