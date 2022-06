Neviděli jste je? Policie na Plzeňsku hledá přes sto lidí. Jedno dítě už pět let

Policisté na Plzeňsku aktuálně pátrají po 96 mužích, 24 ženách a jednom dítěti mladším 15 let. Někteří jsou hledaní či pohřešovaní krátce, jiní beze stopy zmizeli už před lety. Jednu ženu marně hledají už déle než čtvrt století. Bezmála pět let pak policie neúspěšně pátrá po školačce, které bylo v době vyhlášení pátrání pouhých devět let. Slehla se po ní zem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pátrání po osobách na Plzeňsku... | Foto: PČR