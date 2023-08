Příběhy opuštěných budovZdroj: DeníkKozičkův mlýn opravdu nemá příliš veselou historii. A vlastně ani současnost. K zanedbané budově zarostlé stromy a křovisky dojdete z Rabštejna po hezky značené stezce podél řeky Střely, kde narazíte na příjemná místa k táboření. Samotný mlýn však působí dosti chmurným dojmem a přespávání v jeho blízkosti by proto volil dobrovolně málokdo. Z uzavřených prostor se i za bílého dne ozývají podivné zvuky, o to děsivější to musí být v noci.