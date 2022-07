Výrobci nejrůznějších značek tuzemského ´národního´ nápoje dorazili ze západních, středních i jižních Čech. Lákali na světlé, tmavé, řezané, atd. včetně jeho síly podle stupňů. Konzumenti se zapojili do ankety o nejlahodnější produkt a od dvanácté hodiny do noci se zaposlouchali do produkce šesti kapel rozličného žánru. O start se postarala Strašická Pohodovka , následoval The Criketz, Švejk Band a večer se odehrával spíše v rockovém stylu.